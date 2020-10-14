Помер мовознавець Олександр Пономарів

Доктор філологічних наук, професор і мовознавець Олександр Пономарів помер на 85-му році життя.

Джерело: дружина науковця в коментарі BBC News Україна

Деталі: Пономарів помер вранці 14 жовтня.

Останнім часом професор серйозно хворів – він мав перелом хребця.

Довідка: Пономарів понад 40 років викладав в Інституті журналістики Київського національного університету імені Шевченка.

Вчений опублікував сотні наукових та публіцистичних праць. Перекладав на українську із новогрецької мови та п'яти слов'янських мов. Був одним із найактивніших членів товариства української мови "Просвіта" та Правописної комісії, яка виправляла зрусифіковану українську мову.