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Умер языковед Александр Пономарив

Среда, 14 октября 2020, 12:45
Умер языковед Александр Пономарив
Укринформ

Доктор филологических наук, профессор и языковед Александр Пономарив умер на 85-м году жизни.

Источник: жена ученого в комментарии BBC News Украина

Детали: Пономарив умер утром 14 октября.

В последнее время профессор серьезно болел – у него был перелом позвонка.

Справка: Пономарив более 40 лет преподавал в Институте журналистики Киевского национального университета имени Шевченко.

Ученый опубликовал сотни научных и публицистических работ. Переводил на украинский с новогреческого языка и пяти славянских языков. Был одним из самых активных членов общества украинского языка "Просвита" и Правописной комиссии, которая исправляла русифицированный украинский язык.

Украинская правда
Темы: наукаязык
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