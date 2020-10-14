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У Польщі новий антирекорд заражень – понад 6,5 тисяч випадків за добу

Середа, 14 жовтня 2020, 13:00

Протягом останньої доби у Польщі зафіксували 6526 нових випадків коронавірусу – найбільше з початку епідемії.

Про це свідчать останні дані МОЗ Польщі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Найбільше нових випадків у столичному Мазовецькому воєводстві – 1188.

Протягом останньої доби від наслідків коронавірусної хвороби померли 116 людей. При цьому 105 померлих мали супутні хвороби.

Всього з початку епідемії коронавірус у Польщі підтвердили у 141 804 осіб.

Жертвами коронавірусної хвороби стали 3217 пацієнтів.

На даний час у Польщі в лікарнях перебувають понад 6 тисяч пацієнтів з коронавірусом, 467 з яких – у важкому стані.

Як повідомлялося, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький перейшов на віддалений режим роботи після контакту з зараженим коронавірусом.

Теми: Польщакоронавірус


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