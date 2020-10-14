В Польше новый антирекорд заражений – более 6,5 тысяч случаев за сутки

В течение последних суток в Польше зафиксировали 6526 новых случаев коронавируса-больше всего с начала эпидемии.

Об этом свидетельствуют последние данные Минздрава Польши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Больше всего новых случаев в столичном Мазовецком воеводстве-1188.

В течение последних суток от последствий коронавирусной болезни умерли 116 человек. При этом 105 умерших имели сопутствующие болезни.

Всего с начала эпидемии коронавирус в Польше подтвердили в 141 804 человек.

Жертвами коронавирусной болезни стали 3217 пациентов.

В настоящее время в Польше в больницах находятся более 6 тысяч пациентов с коронавирусом, 467 из которых – в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, премьер Польши Матеуш Моравецкий перешел на удаленный режим работы после контакта с зараженным коронавирусом.