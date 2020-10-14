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Лавров пообіцяв дзеркальну відповідь на санкції ЄС за отруєння Навального

Середа, 14 жовтня 2020, 13:27

Москва відповість дзеркально на санкції Європейського союзу у зв'язку отруєнням опозиціонера Алексєя Навального.

Про це в середу заявив міністр закордонних справ РФ Сергей Лавров в інтерв'ю радіостанціям "Спутник", "Комсомольская правда" і "Говорит Москва", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Німці ніяких фактів не збираються надавати, незважаючи на всі міжнародно-правові зобов'язання. Ми відповідаємо дзеркально. Так, це дипломатична практика. Але це відповідь дипломатична", - сказав він.

Раніше стало відомо, що Комітет постійних представників ЄС схвалив санкції проти 6 фізичних осіб і 1 компанії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального. Перед цим відповідне політичне рішення ухвалили глави МЗС країн ЄС.

Рішення про санкції буде опубліковане завтра в Офіційному журналі ЄС.

Минулого тижня ОЗХЗ оприлюднила висновок щодо отруєння Навального. У ньому вказано, що у біоматеріалах російського опозиціонера виявили сліди агента, подібного до інших з групи "Новічок".

Британія заявила, що разом із іншими країнами працюватиме над запровадженням санкцій проти російських посадовців у зв'язку з отруєнням Навального.

Теми: ЛавровРосіяЄСсанкції


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