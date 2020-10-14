Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров пообещал зеркальный ответ на санкции ЕС за отравление Навального

Среда, 14 октября 2020, 13:27
Лавров пообещал зеркальный ответ на санкции ЕС за отравление Навального

Москва ответит зеркально на санкции Европейского союза в связи отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально. Да, это дипломатическая практика. Но это ответ дипломатический", - сказал он.

Ранее стало известно, что Комитет постоянных представителей ЕС одобрил санкции против 6 физических лиц и 1 компании в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Перед этим соответствующее политическое решение приняли главы МИД стран ЕС.

Решение о санкциях будет опубликовано завтра в Официальном журнале ЕС.

На прошлой неделе ОЗХО обнародовала заключение по отравлению Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы агента, подобного другим из группы "Новичок".

Британия заявила, что вместе с другими странами будет работать над введением санкций против российских чиновников в связи с отравлением Навального.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛавровРосcияЕСсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Лавров
В Белом доме ответили Лаврову, который боится эскалации из-за передачи F-16 Украине
Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ
Президент Грузии: Мне пообещали, что свадьба родственников Лаврова не состоится
Последние новости
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: