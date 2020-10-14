Лавров пообещал зеркальный ответ на санкции ЕС за отравление Навального

Москва ответит зеркально на санкции Европейского союза в связи отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально. Да, это дипломатическая практика. Но это ответ дипломатический", - сказал он.

Ранее стало известно, что Комитет постоянных представителей ЕС одобрил санкции против 6 физических лиц и 1 компании в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Перед этим соответствующее политическое решение приняли главы МИД стран ЕС.

Решение о санкциях будет опубликовано завтра в Официальном журнале ЕС.

На прошлой неделе ОЗХО обнародовала заключение по отравлению Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы агента, подобного другим из группы "Новичок".

Британия заявила, что вместе с другими странами будет работать над введением санкций против российских чиновников в связи с отравлением Навального.