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Майже 60% українців кажуть, що готові захищати країну зі зброєю

Середа, 14 жовтня 2020, 13:47

59% українців готові у разі необхідності відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках, 85% опитаних вважають себе патріотами.

Джерело: опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг"

 

Деталі: 59% опитаних висловили готовність у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках (у 2019 таких респондентів було 56%, 2017 – 54%, 2012 – 33%).

Відносно більше таких серед чоловіків, респондентів середнього віку та серед людей з відносно вищими доходами.

При цьому 85% опитаних вважають себе патріотами своєї країни, 12% – протилежної думки.

 

Патріотично настроєних громадян приблизно однаково у всіх регіонах країни, та відносно більше серед старших респондентів.

69% опитаних позитивно ставляться до встановлення 14 жовтня державного свята Дня захисника України, 23% – нейтрально і лише 5% – негативно.

 

Довідка: Опитування проведене 10-12 жовтня серед 2000 осіб віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

Українська правда
Теми: опитування


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