Почти 60% украинцев говорят, что готовы защищать страну с оружием
59% украинцев готовы в случае необходимости отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках, 85% опрошенных считают себя патриотами.
Источник: опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг"
Детали: 59% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках (в 2019 таких респондентов было 56%, в 2017 – 54%, в 2012 – 33%).
Относительно больше таких среди мужчин, респондентов среднего возраста и среди людей с относительно высокими доходами.
При этом 85% опрошенных считают себя патриотами своей страны, 12% - противоположного мнения.
Патриотически настроенных граждан примерно одинаково во всех регионах страны, и относительно больше среди старших респондентов.
69% опрошенных положительно относятся к установлению 14 октября Государственного праздника Дня защитника Украины, 23% - нейтрально и лишь 5% - отрицательно.
Справка: Опрос проведен 10-12 октября среди 2000 человек в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.