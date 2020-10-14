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Почти 60% украинцев говорят, что готовы защищать страну с оружием

Среда, 14 октября 2020, 13:47
Почти 60% украинцев говорят, что готовы защищать страну с оружием

59% украинцев готовы в случае необходимости отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках, 85% опрошенных считают себя патриотами.

Источник: опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг"

 

Детали: 59% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках (в 2019 таких респондентов было 56%, в 2017 – 54%, в 2012 – 33%).

Относительно больше таких среди мужчин, респондентов среднего возраста и среди людей с относительно высокими доходами.

При этом 85% опрошенных считают себя патриотами своей страны, 12% - противоположного мнения.

 

Патриотически настроенных граждан примерно одинаково во всех регионах страны, и относительно больше среди старших респондентов.

69% опрошенных положительно относятся к установлению 14 октября Государственного праздника Дня защитника Украины, 23% - нейтрально и лишь 5% - отрицательно.

 

Справка: Опрос проведен 10-12 октября среди 2000 человек в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Украинская правда

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Темы: опрос
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