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Націоналісти починають марш у Києві, підуть на Банкову з вимогами

Середа, 14 жовтня 2020, 14:34

У Києві розпочинається щорічний марш до Дня захисника України.

Джерело: Громадське

Деталі: Захід починається з мітингу біля пам'ятника Тарасу Шевченку в центі столиці.

Планується, що учасники пройдуть Хрещатиком до Майдану Незалежності, а далі рушать на Банкову до Офісу президента.

Серед організаторів заходу — партії "Свобода", "Нацкорпус" та "Правий Сектор", а також низка ветеранських організацій.

Як зазначив у коментарі журналістам лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, учасники акції мають намір передати вимоги до президента Володимира Зеленського щодо покарання за колабораціонізм.

За його словами, представниками ВО "Свобода" зареєстровані зміни і доповнення до Кримінального Кодексу, якими пропонується ввести окрему статтю "покарання за колабораціонізм".

Підтримав ці вимоги і лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький. Він зазначив, що декілька місяців тому ветерани подали Зеленському як невідкладний свій законопроєкт про колаборацію.

Теми: націоналістиКиївакції


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