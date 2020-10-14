Националисты начинают марш в Киеве, пойдут на Банковую с требованиями

В Киеве начинается ежегодный марш ко Дню защитника Украины.

Источник: Громадське

Детали: Мероприятие начинается с митинга у памятника Тарасу Шевченко в центе столицы.

Планируется, что участники пройдут по Крещатику до Майдана Независимости, а дальше двинутся на Банковую к Офису президента.

Среди организаторов мероприятия – партии "Свобода", "Нацкорпус" и "Правый Сектор", а также ряд ветеранских организаций.

Как отметил в комментарии журналистам лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, участники акции намерены передать требования к президенту Владимиру Зеленскому о наказании за коллаборационизм.

По его словам, представителями ВО "Свобода" зарегистрированы изменения и дополнения в Уголовный Кодекс, которыми предлагается ввести отдельную статью "наказание за коллаборационизм".

Поддержал эти требования и лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий. Он отметил, что несколько месяцев назад ветераны подали Зеленскому как неотложный свой законопроект о коллаборации.