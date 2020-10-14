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Швейцарія запровадила санкції проти 40 білоруських чиновників

Середа, 14 жовтня 2020, 14:45
TUT.BY

Швейцарія розширила перелік білорусів, щодо яких запроваджені санкції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Федеральної ради Швейцарії.

"12 жовтня 2020 року Федеральний департамент економіки вніс зміни до списку осіб у додатку до постанови Про заходи щодо Білорусі. У додаток було додано 40 осіб. Ці заходи набирають чинності о 6 годині вечора 13 жовтня 2020 року" - йдеться у повідомленні.

Вперше Швейцарія запровадила санкції у зв'язку зі зневагою до верховенства права на президентських виборах у березні 2006 року і серйозними порушеннями прав людини.

Так, 28 червня 2006 року Федеральна рада прийняла рішення про застосування примусових заходів щодо Білорусі і видала відповідну постанову. Таким чином, Швейцарія приєдналася до санкцій, які Європейський союз ввів щодо Білорусі 18 травня 2006 року.

Нагадаємо, 2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі - але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка. 

ЄС тоді вирішив не карати персонально Лукашенка за фальсифікацію виборів і придушення протестів, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу.

Як відомо, у понеділок Рада ЄС ухвалила принципове рішення про те, що санкції будуть запроваджені також особисто проти самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Теми: ШвейцаріясанкціїБілорусь


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