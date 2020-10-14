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Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников

Среда, 14 октября 2020, 14:45
Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников
TUT.BY

Швейцария расширила перечень белорусов, в отношении которых введены санкции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Федерального совета Швейцарии.

"12 октября 2020 года Федеральный департамент экономики внес изменения в список лиц в приложении к постановлению о мерах в отношении Беларуси. В приложение было добавлено 40 человек. Эти меры вступают в силу в 6 часов вечера 13 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Впервые Швейцария ввела санкции в связи с презрением к верховенству права на президентских выборах в марте 2006 года и серьезными нарушениями прав человека.

Так, 28 июня 2006 года Федеральный совет принял решение о применении принудительных мер в отношении Беларуси и издала соответствующее постановление. Таким образом, Швейцария присоединилась к санкциям, которые Европейский союз ввел в отношении Беларуси 18 мая 2006 года.

Напомним, 2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси - но в санкційному списке не было фамилии Лукашенко.

ЕС тогда решил не наказывать персонально Лукашенко за фальсификацию выборов и подавление протестов, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога.

Как известно, в понедельник Совет ЕС принял принципиальное решение о том, что санкции будут введены также лично против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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Темы: ШвейцариясанкцииБеларусь
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