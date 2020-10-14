В Офісі президента розкрили деталі розмови Дуди і Зеленського віч-на-віч

Президент Польщі Анджей Дуда не піднімав історичні питання на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, яка відбувалась тет-а-тет.

Про це розповів заступник глави офісу президента України Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда".

Жовква заявив, що "питання історичної пам‘яті відтепер не будуть домінувати на порядку денному лідерів", а "ними будуть займатись фахівці".

"Для прикладу: на зустрічі тет-а-тет ці питання навіть не були підняті польським президентом. А порушені лише на зустрічі у складі делегацій президентом України у присутності керівників Інститутів національної пам‘яті. І вони й будуть ними займатись. Фахово та професійно", - поділився деталями двосторонньої зустрічі президентів Жовква на своїй сторінці у Facebook.

Жовква сподівається, що питання історії будуть вирішуватись "без важковагового пафосу та емоційного надриву" і лише на паритетній основі.

Він додав, що інфраструктура, енергетика та економіка були "суттю візиту" польського президента до України.

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