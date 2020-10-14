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В Офисе президента раскрыли детали разговора Дуды и Зеленского тет-а-тет

Среда, 14 октября 2020, 16:34
В Офисе президента раскрыли детали разговора Дуды и Зеленского тет-а-тет

Президент Польши Анджей Дуда не поднимал исторические вопросы на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая проходила тет-а-тет.

Об этом рассказал заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда".

Жовква заявил, что "вопросы исторической памяти отныне не будут доминировать в повестке дня лидеров", а "ими будут заниматься специалисты".

"Для примера: на встрече тет-а-тет эти вопросы даже не были подняты польским президентом. А затронуты лишь на встрече в составе делегаций президентом Украины в присутствии руководителей институтов национальной памяти. И они и будут ими заниматься. Профессионально и квалифицированно" - поделился деталями двусторонней встречи президентов Жовква на своей странице в Facebook.

Жовква надеется, что вопросы истории будут решаться "без пафоса и эмоционального надрыва" и только на паритетной основе.

Он добавил, что инфраструктура, энергетика и экономика были "суттю визита" польского президента в Украину.

Подробнее читайте в статье "Европейской правды": Конфликты на паузе: что изменил визит в Украину президента Польши Анджея Дуды

Темы: ДудаПольшаЗеленскийУкраина
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