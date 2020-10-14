Синоптикиня розповіла, де пройдуть дощі й коли похолодає
У четвер, 15 жовтня, дощі ймовірні у західних областях, несуттєві опади можливі на Харківщині, Луганщині та у Дніпрі. Значне зниження температури очікується наприкінці тижня.
Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook
Деталі: За словами Діденко, протягом наступного дня Україна значною частиною буде під впливом антициклону, отже переважатиме суха повітряна маса.
Вітер південного, південно-західного напрямків, помірний, на заході - рвучкий.
У Києві середина осені порадує погодою без дощу, вранці серпанок чи туман, максимально впродовж дня до +17 градусів.
Пряма мова: "Дощі у четвер ймовірні в західних областях, хіба найближчої ночі трохи опадів припаде на Харківщину, Луганщину та Дніпро з районами, але зовсім небагато. Очікується протягом дня +15+20 градусів, на Заході +13+18 градусів, у південній частині та на сході України +19+23 градуси. Вночі та вранці – тумани.
Нагадую, що в суботу-неділю суттєво похолодає, лише на сході та півдні ще затримається тепліша погода".