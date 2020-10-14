Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптикиня розповіла, де пройдуть дощі й коли похолодає

Середа, 14 жовтня 2020, 16:56
Синоптикиня розповіла, де пройдуть дощі й коли похолодає
Фото: pixabay

У четвер, 15 жовтня, дощі ймовірні у західних областях, несуттєві опади можливі на Харківщині, Луганщині та у Дніпрі. Значне зниження температури очікується наприкінці тижня.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: За словами Діденко, протягом наступного дня Україна значною частиною буде під впливом антициклону, отже переважатиме суха повітряна маса.

Вітер південного, південно-західного напрямків, помірний, на заході - рвучкий.

У Києві середина осені порадує погодою без дощу, вранці серпанок чи туман, максимально впродовж дня до +17 градусів.

Пряма мова: "Дощі у четвер ймовірні в західних областях, хіба найближчої ночі трохи опадів припаде на Харківщину, Луганщину та Дніпро з районами, але зовсім небагато. Очікується протягом дня +15+20 градусів, на Заході +13+18 градусів, у південній частині та на сході України +19+23 градуси. Вночі та вранці – тумани.

Нагадую, що в суботу-неділю суттєво похолодає, лише на сході та півдні ще затримається тепліша погода".

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: