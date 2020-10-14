Синоптик рассказала, где пройдут дожди и когда похолодает

В четверг, 15 октября, дожди вероятны в западных областях, несущественные осадки возможны на Харьковщине, Луганщине и в Днепре. Значительное снижение температуры ожидается в конце недели.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Детали: По словам Диденко, в течение следующего дня Украина значительной частью будет под влиянием антициклона, следовательно, будет преобладать сухая воздушная масса.

Ветер южного, юго-западного направлений, умеренный, на западе - порывистый.

В Киеве середина осени порадует погодой без дождя, утром дымка или туман, максимально в течение дня до +17 градусов.

Прямая речь: "Дожди в четверг вероятны в западных областях, возможно ближайшей ночью немного осадков придется на Харьковщину, Луганщину и Днепр с районами, но совсем немного. Ожидается в течение дня +15+20 градусов, на западе +13+18 градусов, в южной части и на востоке Украины +19+23 градуса. Ночью и утром - туманы.

Напоминаю, что в субботу-воскресенье существенно похолодает, лишь на востоке и юге еще задержится теплая погода".