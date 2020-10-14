8 країн підписали "Угоду Артеміди" про освоєння Місяця

Аерокосмічне агентство Сполучених Штатів NASA підписало угоду Artemis Accords з агентствами країн-партнерів, спільно вони будуть освоювати Місяць і реалізувати інші космічні програми.

Джерело: NASA

Деталі: Угода Артеміди - це перелік принципів, якими учасники будуть керуватися при дослідженні супутника Землі.

Угоду підписали Австралія, Канада, Японія, Люксембург, Італія, Великобританія, Об'єднані Арабські Емірати і США.

Метою програми Artemis є висадка двох астронавтів біля південного полюса Місяця у 2024 році і забезпечення сталої присутності людей на цьому космічному об'єкті до кінця десятиліття. Цього NASA розраховує досягти за допомогою міжнародних партнерів і а також за сприяння приватних компаній.

Директор NASA Джим Бріденстайн під час спілкування з журналістами запевнив, що "це тільки початок".

Ще весною 2019 року NASA анонсувало проект трьохетапної місячної програми Artemis. Перший етап Artemis 1 (2021 рік) передбачає безпілотний політ встановленого на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion навколо Місяця і його повернення на Землю.

Другий етап Artemis 2 (2023 рік) - обліт природного супутника Землі вже з екіпажем на борту.

На завершальному етапі Artemis 3 (2024 рік) NASA планує здійснити висадку астронавтів на Місяць, а потім відправити їх до Марса, орієнтовно в середині 2030-х років.

Пряма мова директора NASA Бріденстайна: "Ці домовленості (в рамках угоди Artemis - УП) будуть розширюватися, і ми дуже раді будемо залучити нових партнерів під час нашого просування вперед".

Роль Росії: Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що РФ, швидше за все, не братиме великомасштабного участі в американському проекті створення навколомісячної станції Lunar Orbital Platform-Gateway (колишня назва Deep Space Gateway) в рамках програми Artemis, оскільки в його нинішньому вигляді цей проект нібито "в основному необхідний для вирішення завдань американської сторони".