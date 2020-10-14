Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

8 країн підписали "Угоду Артеміди" про освоєння Місяця

Середа, 14 жовтня 2020, 18:58
8 країн підписали Угоду Артеміди про освоєння Місяця
Зображення: NASA

Аерокосмічне агентство Сполучених Штатів NASA підписало угоду Artemis Accords з агентствами країн-партнерів, спільно вони будуть освоювати Місяць і реалізувати інші космічні програми.

Джерело: NASA

Деталі: Угода Артеміди - це перелік принципів, якими учасники будуть керуватися при дослідженні супутника Землі.

Угоду підписали Австралія, Канада, Японія, Люксембург, Італія, Великобританія, Об'єднані Арабські Емірати і США.

Метою програми Artemis є висадка двох астронавтів біля південного полюса Місяця у 2024 році і забезпечення сталої присутності людей на цьому космічному об'єкті до кінця десятиліття. Цього NASA розраховує досягти за допомогою міжнародних партнерів і а також за сприяння приватних компаній.

Директор NASA Джим Бріденстайн під час спілкування з журналістами запевнив, що "це тільки початок".

Ще весною 2019 року NASA анонсувало проект трьохетапної місячної програми Artemis. Перший етап Artemis 1 (2021 рік) передбачає безпілотний політ встановленого на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion навколо Місяця і його повернення на Землю.

Другий етап Artemis 2 (2023 рік) - обліт природного супутника Землі вже з екіпажем на борту.

На завершальному етапі Artemis 3 (2024 рік) NASA планує здійснити висадку астронавтів на Місяць, а потім відправити їх до Марса, орієнтовно в середині 2030-х років.

Пряма мова директора NASA Бріденстайна: "Ці домовленості (в рамках угоди Artemis - УП) будуть розширюватися, і ми дуже раді будемо залучити нових партнерів під час нашого просування вперед".

Роль Росії: Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що РФ, швидше за все, не братиме великомасштабного участі в американському проекті створення навколомісячної станції Lunar Orbital Platform-Gateway (колишня назва Deep Space Gateway) в рамках програми Artemis, оскільки в його нинішньому вигляді цей проект нібито "в основному необхідний для вирішення завдань американської сторони".

"Українська правда" у Threads

Теми: космосСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
космос
Королівська обсерваторія показала 19 найкращих знімків космосу 2023 року
Космічна компанія Безоса шукає стартовий майданчик за межами США
Телескоп Хаббл сфотографував "галактичного сусіда" Чумацького Шляху
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: