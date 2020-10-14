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8 стран подписали "Соглашение Артемиды" об освоении Луны

Среда, 14 октября 2020, 18:58
Изображение: NASA

Аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов NASA подписало соглашение Artemis Accords с агентствами стран-партнеров, совместно они будут осваивать Луну и реализовать другие космические программы.

Источник: NASA

Детали: Соглашение Артемиды - это свод принципов, которыми участники будут руководствоваться при исследовании спутника Земли.

Соглашения подписали Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Италия, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и США

Целью программы Artemis является высадка двух астронавтов возле южного полюса Луны в 2024 году и обеспечение устойчивого присутствия людей на этом космическом объекте к концу десятилетия. Этого NASA рассчитывает достичь с помощью международных партнеров и а также при содействии частных компаний.

Директор NASA  Джим Бриденстайн во время общения с журналистами заверил, что "это только начало".

Еще весной 2019 года NASA анонсировало проект трехэтапной лунной программы Artemis. Первый этап Artemis 1 (2021 год) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.

Второй этап Artemis 2 (2023 год) - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту.

На завершающем этапе Artemis 3 (2024 год) NASA планирует осуществить высадку астронавтов на Луну в, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Прямая речь директора NASA Бриденстайна: "Эти договоренности (в рамках соглашения Artemis - УП) будут расширятся, и мы очень рады будем привлечь новых партнеров по мере нашего продвижения вперед".

Роль России: Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что РФ, скорее всего, не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте создания окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway (прежнее название Deep Space Gateway) в рамках программы Artemis, поскольку в его нынешнем состоянии этот проект якобы "в основном необходим для решения задач американской стороны".

Украинская правда
Темы: космосСШАРосcия


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