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У Києві напали на ветерана війни на Донбасі, він у критичному стані – Кличко

Середа, 14 жовтня 2020, 19:14

У середу, 14 жовтня, у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем учасника війни на Донбасі, що агітував за партію мера столиці Віталія Кличка "УДАР".

Джерело: Кличко у Телеграм

Пряма мова: "У Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем волонтера партії "УДАР" – молодого хлопчину Станіслава,  який роздавав на вулиці газету. Хлопець , учасник АТО/ООС, в критичному стані перебуває в реанімації однієї зі столичних лікарень"

Деталі: Кличко, посилаючись на слова свідків, зазначає, що постраждалий поводився чемно, проте на нього напав агресивний перехожий. А коли хлопець відвернувся, "чоловік дістав ножа та наніс Станіславу проникаюче поранення в шию".

Хлопця забрала швидка, наразі він перебуває у реанімації, де лікарі борються за його життя.

Поліція вже затримала нападника, тривають слідчі дії.

Українська правда
Теми: нападКиїввибори


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