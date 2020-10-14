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В Киеве напали на ветерана войны в Донбассе, он в критическом состоянии - Кличко

Среда, 14 октября 2020, 19:14
В Киеве напали на ветерана войны в Донбассе, он в критическом состоянии - Кличко

В среду, 14 октября, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом участника войны в Донбассе, который агитировал за партию мэра столицы Виталия Кличко "УДАР".

Источник: Кличко в Фейсбук

Прямая речь: "В Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии "УДАР" - молодого парня Станислава, который раздавал на улице газеты. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц".

Детали: Кличко, ссылаясь на слова свидетелей, отмечает, что пострадавший вел себя вежливо, но на него напал агрессивный прохожий. А когда парень отвернулся, "человек достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею".

Парня забрала скорая, сейчас он находится в реанимации, где врачи борются за его жизнь.

Полиция уже задержала нападавшего, продолжаются следственные действия.

При этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментариях к посту Кличко сообщила, что мужчину, который с ножом напал на парня, уже задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и ему готовится сообщение о подозрении в покушении на умышленное убийство.

По ее словам, 15 октября будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

Украинская правда

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Темы: нападениеКиеввиборы
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