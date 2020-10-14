Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

В Киеве напали на ветерана войны в Донбассе, он в критическом состоянии - Кличко

Среда, 14 октября 2020, 19:14

В среду, 14 октября, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом участника войны в Донбассе, который агитировал за партию мэра столицы Виталия Кличко "УДАР".

Источник: Кличко в Фейсбук

Прямая речь: "В Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии "УДАР" - молодого парня Станислава, который раздавал на улице газеты. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц".

Детали: Кличко, ссылаясь на слова свидетелей, отмечает, что пострадавший вел себя вежливо, но на него напал агрессивный прохожий. А когда парень отвернулся, "человек достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею".

Парня забрала скорая, сейчас он находится в реанимации, где врачи борются за его жизнь.

Полиция уже задержала нападавшего, продолжаются следственные действия.

При этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментариях к посту Кличко сообщила, что мужчину, который с ножом напал на парня, уже задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и ему готовится сообщение о подозрении в покушении на умышленное убийство.

По ее словам, 15 октября будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

Украинская правда
Темы: нападениеКиеввиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

ОбновленоВ Киеве напали на ветерана войны в Донбассе, он в критическом состоянии - Кличко

NYT назвала имена россиян, которых ЕС накажет за отравление Навального

Участники марша в честь Дня защитников пришли под ОП и огласили требования

Карантин: Кабмин обнародовал рекомендации для учебных заведений

Офис президента подсказал украинцам ответ на первый вопрос Зеленского

Разумков: В Раде до 90 человек болеют или переболели COVID-19

Все новости...
нападение
В Греции неизвестный пытался напасть на Саакашвили
Подозреваемый в нападении на Балуха убегал перед задержанием – полиция
Нападение на журналистов на Киевщине: злоумышленнику вручили подозрение
Последние новости
20:18
Турция просила ЕСПЧ снять с нее ограничения касательно войны в Карабахе
19:58
таблицаВ Украине нет полностью свободного интернета – Freedom House
19:14
ОбновленоВ Киеве напали на ветерана войны в Донбассе, он в критическом состоянии - Кличко
19:08
фотоПремьер Финляндии попала в скандал из-за фото в пиджаке на голое тело
18:58
8 стран подписали "Соглашение Артемиды" об освоении Луны
18:12
В этом году Украина произведет меньше картофеля и овощей
18:05
NYT назвала имена россиян, которых ЕС накажет за отравление Навального
17:54
На Донбассе боевики совершили обстрел вблизи Водяного – штаб
17:33
В Украине вырастут цены на сахар - прогноз
17:11
Участники марша в честь Дня защитников пришли под ОП и огласили требования
Все новости...