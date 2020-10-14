В Україні немає повністю вільного інтернету – Freedom House

Директор офісу Freedom House в Україні Метью Шааф зауважив, що влада країни без достатньої аргументації блокує велику кількість вебсайтів, чим зневажає права українців на відсутність цензури. Мова, зокрема, про блокування Вконтакте та Одноклассники.

Джерело: звіт Freedom House "Свобода в мережі 2020"

Пряма мова Шаафа: "Українська влада продовжує блокування великої кількості вебсайтів та певного типу контенту, посилаючись на його небезпечність для суспільства, без надання переконливих аргументів на користь того, що блокування це єдина ефективна і можлива опція.

Окрім постійного зневаження принципів захисту прав людини та верховенства права, направлених на захист від цензури, виглядає так, що політика блокування стає єдиною, а не останньою опцією. На жаль, за весь цей час майже жодних зусиль з боку держави не було направлено на те, аби навчити та підготувати українських громадян ставати відповідальними та обізнаними користувачами інформації та Інтернету".

Деталі: Freedom House відзначив, що у вересні 2019 року уряд прибрав вимогу проходити ліцензування для провайдерів послуг Інтернету, зменшуючи потенційні ризики для політичного втручання та корупції в секторі інформаційно-комунікаційних технологій.

Проте влада розглядала два законопроєкти, які можуть мати негативний вплив для цифрових прав:

- Запропонований проєкт закону про дезінформацію потенційно може ввести відповідальність за зумисне розповсюдження брехливої інформації та дозволити державі визначати хто є, а хто не є журналістом/кою.

- Законопроєкт про медіа, зареєстрований у парламенті наприкінці 2019 року, може дозволити закриття онлайн-видань з боку держави за публікацію пропаганди.

Також у травні 2020 року президент України Володимир Зеленський продовжив дію санкцій, "законність яких залишається під питанням", проти російських платформ Однокласники та ВК через розповсюдження анти-української пропаганди.

Також у відповідь на COVID-19 уряд запустив застосунок "Дій вдома" для моніторингу за тим, як люди дотримуються самоізоляції. Застосунок зберігає дані користувачів про місце розташування та їхній цифровий знімок. І Міністерство внутрішніх справ, і Національна поліція мають доступ до цих даних.

З огляду на це Freedom House назвав Україну "частково вільною" країною.

Дослівно: "Оцінка становища з правами людини онлайн в Україні суттєво покращилась за рахунок того, що до цьогорічного аналізу не було враховано ситуацію на тимчасово окупованих територіях Східного Донбасу. Як наслідок, оцінка змінилась у питанні B4 (Самоцензура), B8 (Цифровий активізм) та C8 (Кібербезпека). Ситуація в країні, у той же час, змінилась несуттєво".