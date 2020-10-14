В Украине нет полностью свободного интернета – Freedom House

Директор офиса Freedom House в Украине Мэтью Шааф отметил, что во власть страны без достаточной аргументации блокирует большое количество вебсайтов, чем попирает права украинцев на отсутствие цензуры. Речь, в частности, о блокировке Вконтакте и Одноклассники.

Источник: отчет Freedom House "Свобода в сети 2020"

Прямая речь Шаафа: "Украинская власть продолжает блокирование большого количества веб-сайтов и контента, ссылаясь на его опасность для общества, без предоставления убедительных аргументов в пользу того, что блокирование это единственная эффективная и возможная опция.

Кроме постоянного пренебрежения принципами защиты прав человека и верховенства права, направленных на защиту от цензуры, выглядит так, что политика блокировки становится единственной, а не последней опцией. К сожалению, за все это время почти никаких усилий со стороны государства не было направлено на то, чтобы научить и подготовить украинских граждан становиться ответственными и осведомленными пользователями информации и Интернета".

Детали: Freedom House отмечает, что в сентябре 2019 правительство убрало требование проходить лицензирование для провайдеров услуг Интернета, уменьшая потенциальные риски для политического вмешательства и коррупции в секторе информационно-коммуникационных технологий.

Однако власти рассматривали два законопроекта, которые могут оказать негативное влияние на цифровые права:

- Предложенный проект закона о дезинформации потенциально может ввести ответственность за умышленное распространение лживой информации и позволить государству определять кто является, а кто не является журналистом/кой.

- Законопроект о медиа, зарегистрированный в парламенте в конце 2019 года, может позволить закрытие онлайн-изданий со стороны государства за публикацию пропаганды.

Также в мае 2020 президент Украины Владимир Зеленский продлил действие санкций, "законность которых остается под вопросом", против российских платформ Одноклассники и ВК - за распространение антиукраинской пропаганды.

Также в ответ на COVID-19 правительство запустило приложение "Дій вдома" для мониторинга за тем, как люди придерживаются самоизоляции. Приложение сохраняет данные пользователей о местоположении и их цифровой снимок. И Министерство внутренних дел, и Национальная полиция имеют доступ к этим данным.

Учитывая это Freedom House назвал Украину "частично свободной" страной.

Дословно: "Оценка положения с правами человека онлайн в Украине существенно улучшилась за счет того, что в нынешнеем анализе не была учтена ситуация на временно оккупированных территориях восточного Донбасса. Как следствие, оценка изменилась в вопросе B4 (Самоцензура), B8 (Цифровой активизм) и C8 (Кибербезопасность). Ситуация в стране, в то же время, изменилась несущественно".