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Економіка Німеччини через пандемію обвалиться більше, ніж очікували

Середа, 14 жовтня 2020, 21:14

Німецька економіка цього року через пандемію COVID-19 обвалиться сильніше, ніж фахівці очікували весною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Провідні економічні науково-дослідні інститути країни погіршили прогноз падіння ВВП Німеччини більш ніж на один процентний пункт до мінус 5,4%. 

У 2021 році науковці очікують зростання німецького ВВП на 4,7%, у 2022-му - на 2,7%. 

У квітні вони прогнозували зниження ВВП Німеччини цього року на 4,2% та його зростання на 5,8% у 2021 році.

Причини уповільненого економічного відновлення дослідники вбачають у повільних темпах зростання інвестицій у сферах з великою кількістю соціальних контактів, таких як туризм, громадське харчування, івент-індустрія і авіаперевезення.

Економісти прогнозують, що німецька економіка зможе вийти на докризовий рівень лише до кінця 2021 року. 

При цьому обсяг ВВП все ж буде нижчим за рівень, якого вдалося б досягнути без пандемії. 

Економіка зможе повернутися до нормальних темпів розвитку лише до кінця 2022 року, прогнозують у дослідницьких інститутах.

Теми: Німеччинакоронавірусекономікакарантин


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