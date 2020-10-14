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Экономика Германии из-за пандемии обвалится больше, чем ожидали

Среда, 14 октября 2020, 21:14

Немецкая экономика в этом году из-за пандемии COVID-19 обвалится сильнее, чем специалисты ожидали весной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Ведущие экономические научно-исследовательские институты страны ухудшили прогноз падения ВВП Германии более чем на один процентный пункт до минус 5,4%.

В 2021 году ученые ожидают роста немецкого ВВП на 4,7%, в 2022 - на 2,7%.

В апреле они прогнозировали снижение ВВП Германии в этом году на 4,2% и его рост на 5,8% в 2021 году.

Причины замедленного экономического восстановления исследователи видят в медленных темпах роста инвестиций в сферах с большим количеством социальных контактов, таких как туризм, общественное питание, ивент-индустрия и авиаперевозки.

Экономисты прогнозируют, что немецкая экономика сможет выйти на докризисный уровень только к концу 2021 года.

При этом объем ВВП все же будет ниже уровня, которого удалось достичь без пандемии.

Экономика сможет вернуться к нормальным темпам развития лишь к концу 2022 года, прогнозируют в исследовательских институтах.

Темы: Германиякоронавирусэкономикакарантин
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