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Мінськ обурився указом Зеленського про білоруських ІТ-фахівців

Середа, 14 жовтня 2020, 21:34
Мінськ обурився указом Зеленського про білоруських ІТ-фахівців

У МЗС Білорусі вручили ноту послу України Ігорю Кизиму через указ Володимира Зеленського про залучення білоруських ІТ-фахівців.

Джерело: Інтерфакс-Захід, коментар посла України у Фейсбук

Деталі: Міністерство закордонних справ Білорусі викликало в середу, 14 жовтня, посла України Ігоря Кизима й вручило українському дипломату ноту через підписаний нещодавно президентом України указ про залучення білоруських ІТ-фахівців.

Офіційний Мінськ наголошує на "порушенні загальноприйнятих правових норм", адже указ "поширює свою дію винятково на громадян сусідньої держави"

У МЗС Білорусі також наголосили, що вказаний правовий акт не можна трактувати по-іншому, як явно недружній і дискримінаційний крок української сторони, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі. Підписання цього указу нібито "підриває довіру в двосторонніх відносинах і йде всупереч положенням договору про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною та Республікою Білорусь" та низки двосторонніх міжурядових угод. Українській стороні наполегливо рекомендовано вжити заходів щодо дотримання взятих на себе договірних зобов'язань у відносинах з Білоруссю.

Офіційний Мінськ застеріг, що залишає за собою право на застосування "відповідних заходів щодо захисту національних інтересів згідно з міжнародними нормами".

Дослівно: "Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловлює занепокоєність ухваленням указу президента України"

Коментар посла України у Білорусі: Ігор Кизим розповів, що його зустріч з білоруськими колегами носила хоча і емоційний, але конструктивний характер і стосувалася не тільки питання указу Зеленського. Він зазначив, що перераховані в ноті посилання про нібито порушення Україною окремих базових двосторонніх міждержавних та міжурядових угод "важко піддаються логіці".

Сегодня, после длительного перерыва, вызванного, в том числе и COVID -19, был приглашен в МИД Республики Беларусь, где...

Опубліковано Ihor Kyzym Середа, 14 жовтня 2020 р.

Нагадаємо: На початку жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь". Документом передбачається сприяння розвитку інвестиційного потенціалу України та залученню висококваліфікованих фахівців з білоруським громадянством.

Теми: БілорусьМЗСЗеленський
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