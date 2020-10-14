Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Мінськ обурився указом Зеленського про білоруських ІТ-фахівців

Середа, 14 жовтня 2020, 21:34

У МЗС Білорусі вручили ноту послу України Ігорю Кизиму через указ Володимира Зеленського про залучення білоруських ІТ-фахівців.

Джерело: Інтерфакс-Захід, коментар посла України у Фейсбук

Деталі: Міністерство закордонних справ Білорусі викликало в середу, 14 жовтня, посла України Ігоря Кизима й вручило українському дипломату ноту через підписаний нещодавно президентом України указ про залучення білоруських ІТ-фахівців.

Офіційний Мінськ наголошує на "порушенні загальноприйнятих правових норм", адже указ "поширює свою дію винятково на громадян сусідньої держави"

У МЗС Білорусі також наголосили, що вказаний правовий акт не можна трактувати по-іншому, як явно недружній і дискримінаційний крок української сторони, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі. Підписання цього указу нібито "підриває довіру в двосторонніх відносинах і йде всупереч положенням договору про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною та Республікою Білорусь" та низки двосторонніх міжурядових угод. Українській стороні наполегливо рекомендовано вжити заходів щодо дотримання взятих на себе договірних зобов'язань у відносинах з Білоруссю.

Офіційний Мінськ застеріг, що залишає за собою право на застосування "відповідних заходів щодо захисту національних інтересів згідно з міжнародними нормами".

Дослівно: "Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловлює занепокоєність ухваленням указу президента України"

Коментар посла України у Білорусі: Ігор Кизим розповів, що його зустріч з білоруськими колегами носила хоча і емоційний, але конструктивний характер і стосувалася не тільки питання указу Зеленського. Він зазначив, що перераховані в ноті посилання про нібито порушення Україною окремих базових двосторонніх міждержавних та міжурядових угод "важко піддаються логіці".

Сегодня, после длительного перерыва, вызванного, в том числе и COVID -19, был приглашен в МИД Республики Беларусь, где...

Опубліковано Ihor Kyzym Середа, 14 жовтня 2020 р.

Нагадаємо: На початку жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь". Документом передбачається сприяння розвитку інвестиційного потенціалу України та залученню висококваліфікованих фахівців з білоруським громадянством.

Теми: БілорусьМЗСЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Мінськ обурився указом Зеленського про білоруських ІТ-фахівців

ОновленоУ Києві напали на ветерана війни на Донбасі, він у критичному стані – Кличко

NYT назвала імена росіян, яких ЄС покарає за отруєння Навального

Учасники маршу на честь Дня захисників прийшли під ОП і оголосили вимоги

Карантин: уряд оприлюднив рекомендації для закладів освіти

Офіс президента підказав українцям відповідь на перше питання Зеленського

Усі новини...
Білорусь
Швейцарія запровадила санкції проти 40 білоруських чиновників
Тихановська зібрала онлайн представників білоруських заводів: планували страйк
Бабарико розповів про зустріч з Лукашенком у СІЗО
Останні новини
22:23
Україна не купуватиме російську вакцину від коронавірусу – МОЗ
21:56
Карантин: Франція запроваджує комендантську годину у великих містах
21:34
Мінськ обурився указом Зеленського про білоруських ІТ-фахівців
21:14
Економіка Німеччини через пандемію обвалиться більше, ніж очікували
21:02
фотоЧернігівщина: суперечка біля агітаційного намету закінчилась стріляниною
20:18
Туреччина просила ЄСПЛ зняти з неї обмеження щодо війни у Карабаху
19:58
таблицяВ Україні немає повністю вільного інтернету – Freedom House
19:14
ОновленоУ Києві напали на ветерана війни на Донбасі, він у критичному стані – Кличко
19:08
фотоПрем’єрка Фінляндії потрапила у скандал через фото в піджаку на голе тіло
18:58
8 країн підписали "Угоду Артеміди" про освоєння Місяця
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!