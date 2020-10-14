В МИД Беларуси вручили ноту послу Украины Игорю Кизиму из-за указа Владимира Зеленского о привлечении белорусских ИТ-специалистов.

Источник: Интерфакс-Запад, комментарий посла Украины в Фейсбук

Детали: Министерство иностранных дел Беларуси вызвало в среду, 14 октября, посла Украины Игоря Кизима и вручило украинскому дипломату ноту из-за подписанного недавно президентом Украины указа о привлечении белорусских ИТ-специалистов.

Официальный Минск отмечает "нарушение общепринятых правовых норм", ведь указ "распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства".

В МИД Беларуси также отметили, что указанный правовой акт нельзя трактовать иначе, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, который граничит с вмешательством во внутренние дела Беларуси. Подписание этого указа якобы "подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Украиной" и ряда двусторонних межправительственных соглашений. Украинской стороне настойчиво рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью.

Официальный Минск предостерег, что оставляет за собой право на применение "соответствующие мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами".

Дословно: "Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины".

Комментарий посла Украины в Беларуси: Игорь Кизим рассказал, что его встреча с белорусскими коллегами носила хотя и эмоциональный, но конструктивный характер и касалась не только указа Зеленского. Он отметил, что перечисленные в ноте ссылки о якобы нарушении Украиной отдельных базовых двусторонних межгосударственных и межправительственных соглашений "трудно поддаются логике".

Сегодня, после длительного перерыва, вызванного, в том числе и COVID -19, был приглашен в МИД Республики Беларусь, где... Опубліковано Ihor Kyzym Середа, 14 жовтня 2020 р.

Напомним: В начале октября президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь". Документом предусматривается содействие развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных специалистов с белорусским гражданством.