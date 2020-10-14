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Карантин: Франція запроваджує комендантську годину у великих містах

Середа, 14 жовтня 2020, 21:56
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON

Президент Франції Емманюель Макрон через поширення коронавірусу оголосив про нові обмеження, включаючи комендантський час у низці міст країни.

Джерело: The Guardian

Деталі: Оскільки у Франції кількість госпіталізованих людей з коронавірусом та смертність від Covid-19 постійно зростає, влада вирішила запровадити нові обмеження.

Макрон оголосив, що у Парижі та восьми інших великих містах (включаючи Марсель та Тулузу) запроваджується комендантська година з 21:00 до 6:00. За словами Макрона, комендантська година розпочнеться у суботу, такі обмежувальні заходи триватимуть протягом чотирьох тижнів.

Осіб, що порушуватимуть нові правила, оштрафують.

Теми: Франціякарантинкоронавірусепідемія


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