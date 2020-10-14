Карантин: Франція запроваджує комендантську годину у великих містах
Середа, 14 жовтня 2020, 21:56
Президент Франції Емманюель Макрон через поширення коронавірусу оголосив про нові обмеження, включаючи комендантську годину у низці міст країни.
Джерело: The Guardian
Деталі: Оскільки у Франції кількість госпіталізованих людей з коронавірусом та смертність від Covid-19 постійно зростає, влада вирішила запровадити нові обмеження.
Макрон оголосив, що у Парижі та восьми інших великих містах (включаючи Марсель та Тулузу) запроваджується комендантська година з 21:00 до 6:00. За словами Макрона, комендантська година розпочнеться у суботу, такі обмежувальні заходи триватимуть протягом чотирьох тижнів.
Осіб, що порушуватимуть нові правила, оштрафують.