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Карантин: Франция вводит комендантский час в крупных городах

Среда, 14 октября 2020, 21:56
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON

Президент Франции Эмманюэль Макрон из-за распространения коронавируса объявил о новых ограничениях, включая комендантский час в ряде городов страны.

Источник: The Guardian

Детали: Поскольку во Франции количество госпитализированных людей с коронавирусом и смертность от Covid-19 постоянно растет, власти решили ввести новые ограничения.

Макрон объявил, что в Париже и восьми других крупных городах (включая Марсель и Тулузу) вводится комендантский час с 21:00 до 6:00. По словам Макрона, комендантский час начнется в субботу, и такие ограничительные меры продлятся в течение четырех недель.

Лиц, которые будут нарушать новые правила, оштрафуют.

Темы: Франциякарантинкоронавирусэпидемия


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