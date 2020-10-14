Карантин: Франция вводит комендантский час в крупных городах

Президент Франции Эмманюэль Макрон из-за распространения коронавируса объявил о новых ограничениях, включая комендантский час в ряде городов страны.

Источник: The Guardian

Детали: Поскольку во Франции количество госпитализированных людей с коронавирусом и смертность от Covid-19 постоянно растет, власти решили ввести новые ограничения.

Макрон объявил, что в Париже и восьми других крупных городах (включая Марсель и Тулузу) вводится комендантский час с 21:00 до 6:00. По словам Макрона, комендантский час начнется в субботу, и такие ограничительные меры продлятся в течение четырех недель.

Лиц, которые будут нарушать новые правила, оштрафуют.