Знову 5 тисяч хворих на COVID за добу в Україні, 21% - Київ і Харківщина

За добу 14 жовтня, що в Україні було святковим вихідним, в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 5 062 особам, померли 73 особи з коронавірусною хворобою, одужав 951 пацієнт, госпіталізували 679 осіб.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Понад 20%, одна п'ята нових випадків, зафіксовані у столиці та в Харківській області. Київ нарахував аж 17 жертв коронавірусу в цю середу.

Харківська область - 651 новий випадок (Харків - 562), 3 летальних.

Київ - 445 нових випадків, 17 летальних. Крім того, у Київській області зафіксовано 227 нових випадків і 5 летальних.

Львівська область - 332 нових випадки, 11 летальних.

Сумська область - 271 новий випадок (Суми - 225), 3 летальних.

Житомирська область - 269 нових випадків, 4 летальних.

Донецька область - 244 випадки захворювання, без втрат.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на щоденному брифінгу повідомив, що 14 жовтня було госпіталізовано 679 осіб.

Зараз в Україні на коронавірусну хворобу страждають 156 287 осіб.

З усіх 281 239 хворих, виявлених із початку пандемії в нашій країні, 5 302 особи померли від ускладнень, а 119 650 осіб одужали.

За весь час пандемії COVID-19 виявили у 17 436 дітей і 18 607 медпрацівників. Серед хворих, виявлених 14 жовтня, було 275 дітей і 199 медпрацівників.

За останню добу було зроблено 38 491 медичне тестування, з них 30 334 методом ПЛР та 8 157 методом ІФА.