Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Знову 5 тисяч хворих на COVID за добу в Україні, 21% - Київ і Харківщина

Четвер, 15 жовтня 2020, 08:49
Знову 5 тисяч хворих на COVID за добу в Україні, 21% - Київ і Харківщина

За добу 14 жовтня, що в Україні було святковим вихідним, в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 5 062 особам, померли 73 особи з коронавірусною хворобою, одужав 951 пацієнт, госпіталізували 679 осіб.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Понад 20%, одна п'ята нових випадків, зафіксовані у столиці та в Харківській області. Київ нарахував аж 17 жертв коронавірусу в цю середу.

Харківська область - 651 новий випадок (Харків - 562), 3 летальних.

Київ - 445 нових випадків, 17 летальних. Крім того, у Київській області зафіксовано 227 нових випадків і 5 летальних.

Львівська область - 332 нових випадки, 11 летальних.

Сумська область - 271 новий випадок (Суми - 225), 3 летальних.

Житомирська область - 269 нових випадків, 4 летальних.

Донецька область - 244 випадки захворювання, без втрат.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на щоденному брифінгу повідомив, що 14 жовтня було госпіталізовано 679 осіб.

 
covid19.rnbo.gov.ua

Зараз в Україні на коронавірусну хворобу страждають 156 287 осіб.

З усіх 281 239 хворих, виявлених із початку пандемії в нашій країні, 5 302 особи померли від ускладнень, а 119 650 осіб одужали.

За весь час пандемії COVID-19 виявили у 17 436 дітей і 18 607 медпрацівників. Серед хворих, виявлених 14 жовтня, було 275 дітей і 199 медпрацівників.

 
УП

За останню добу було зроблено 38 491 медичне тестування, з них 30 334 методом ПЛР та 8 157 методом ІФА.

Українська правда, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
Усі новини...
Реклама: