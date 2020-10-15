Снова 5 тысяч больных COVID за сутки в Украине, 21% - Киев и Харьковщина

За сутки 14 октября, которое в Украине было праздничным выходным, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 5062 лицам, умерли 73 человека с коронавирусной болезнью, выздоровел 951 пациент, госпитализировали 679 человек.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: Более 20%, одна пятая новых случаев, зафиксированы в столице и в Харьковской области. Киев насчитал аж 17 жертв коронавируса в эту среду.

Харьковская область - 651 новый случай (Харьков - 562), 3 летальных.

Киев - 445 новых случаев, 17 летальных. Кроме того, в Киевской области зафиксировано 227 новых случаев и 5 летальных.

Львовская область - 332 новых случая, 11 летальных.

Сумская область - 271 новый случай (Сумы - 225), 3 летальных.

Житомирская область - 269 новых случаев, 4 летальных.

Донецкая область - 244 случая заболевания, без потерь.

Министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге сообщил, что 14 октября были госпитализированы 679 человек.

Сейчас в Украине коронавирусной болезнью страдают 156 287 человек.

Из всех 281 239 больных, выявленных с начала пандемии в нашей стране, 5 302 человека умерли от осложнений, а 119 650 человек выздоровели.

За все время пандемии COVID-19 обнаружили у 17 436 детей и 18 607 медработников. Среди больных, выявленных 14 октября, было 275 детей и 199 медработников.

За последние сутки было сделано 38 491 медицинское тестирование, из них 30 334 методом ПЦР и 8157 методом ИФА.