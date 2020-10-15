Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден офіційно визначив пріоритети щодо України у разі обрання президентом США

Четвер, 15 жовтня 2020, 09:09
Байден офіційно визначив пріоритети щодо України у разі обрання президентом США

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден обіцяє домагатися припинення війни на Донбасі та допомогти боротись з корупцією в Україні, якщо виграє президентські вибори. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві кампанії Байдена/Гарріс.

Заява, що має назву "Бачення Джо Байдена щодо відносин Америки з Україною", оприлюднена 14 жовтня.

"Байден домагатиметься завершення конфлікту в Україні і працюватиме з європейськими союзниками, щоб підтримати Україну, яка прагне суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього, на яке вона заслуговує", - йдеться у заяві кампанії.

Байден обіцяє надати військову допомогу Україні, у тому числі летальну зброю, щоб допомогти захистити себе від російської агресії. 

Він планує заохочувати український уряд, бізнес і громадянське суспільство до боротьби з корупцією і консолідації суспільства, щоб українські громадяни могли користується верховенством права та економічними можливостями. 

"Джо Байден розуміє те, чого не розуміє Дональд Трамп: Україна бореться за захист своєї незалежності і суверенітету. Успіх України сприятиме кращій безпеці і стабільності Європи, що є в інтересах Америки", - стверджується в заяві.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.

Читайте також про три речі, що об'єднують плани Байдена та Трампа щодо України.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАБайденвиборипрезидентУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
США
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – Держдеп
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів
Останні новини
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
Усі новини...
Реклама: