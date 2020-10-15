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Байден офіційно визначив пріоритети щодо України у разі обрання президентом США

Четвер, 15 жовтня 2020, 09:09

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден обіцяє домагатися припинення війни на Донбасі та допомогти боротись з корупцією в Україні, якщо виграє президентські вибори. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві кампанії Байдена/Гарріс.

Заява, що має назву "Бачення Джо Байдена щодо відносин Америки з Україною", оприлюднена 14 жовтня.

"Байден домагатиметься завершення конфлікту в Україні і працюватиме з європейськими союзниками, щоб підтримати Україну, яка прагне суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього, на яке вона заслуговує", - йдеться у заяві кампанії.

Байден обіцяє надати військову допомогу Україні, у тому числі летальну зброю, щоб допомогти захистити себе від російської агресії. 

Він планує заохочувати український уряд, бізнес і громадянське суспільство до боротьби з корупцією і консолідації суспільства, щоб українські громадяни могли користується верховенством права та економічними можливостями. 

"Джо Байден розуміє те, чого не розуміє Дональд Трамп: Україна бореться за захист своєї незалежності і суверенітету. Успіх України сприятиме кращій безпеці і стабільності Європи, що є в інтересах Америки", - стверджується в заяві.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.

Читайте також про три речі, що об'єднують плани Байдена та Трампа щодо України.

Теми: СШАБайденвиборипрезидентУкраїна


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