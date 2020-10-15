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Байден официально определил приоритеты в отношении Украины в случае избрания президентом США

Четверг, 15 октября 2020, 09:09

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обещает добиваться прекращения войны на Донбассе и помочь бороться с коррупцией в Украине, если выиграет президентские выборы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении штаба Байдена/Харрис.

Заявление под названием "Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной", обнародовано 14 октября.

"Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину, которая стремится суверенного, демократического и процветающего будущего, которого она заслуживает", - говорится в заявлении.

Байден обещает оказать военную помощь Украине, в том числе летальное оружие, чтобы помочь защитить себя от российской агрессии.

Он планирует призывать украинское правительство, бизнес и гражданское общество к борьбе с коррупцией и консолидации общества, чтобы украинские граждане могли пользуется верховенством права и экономическими возможностями.

"Джо Байден понимает то, чего не понимает Дональд Трамп: Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы в интересах Америки", - говорится в заявлении.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

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Темы: СШАБайденвиборыпрезидентУкраина


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