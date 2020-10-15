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Поліція відкрила провадження через напис про "єврейський клан Зеленського"

Четвер, 15 жовтня 2020, 10:41
Поліція відкрила провадження через напис про єврейський клан Зеленського
Фото ОЄГУ

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через антисемітські написи біля Офісу президента.

Джерело: поліція Києва, Об'єднана єврейська громада України у Telegram

Дослівно поліція: "14 жовтня біля будівлі Офісу президента у Києві невідомі особи розгорнули банер із антисемітськими висловлюваннями.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України, це – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Деталі: Провадження відкрили після звернення виконавчого директора Об’єднаної єврейської громади України.  

На банері біля ОПУ було написано "Українці! Святкуємо річницю окупації та пограбування України Дніпровським єврейським кланом Вови Зеленського". 

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння цього правопорушення. Їм загрожує покарання від штрафу до 3 років в’язниці.

Українська правда

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Теми: поліціяЗеленськийОфіс президента
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