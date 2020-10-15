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Полиция открыла производство из-за надписи о "еврейском клане Зеленского"

Четверг, 15 октября 2020, 10:41
Фото ОЕОУ

Полиция Киева начала уголовное производство из-за антисемитских надписей возле Офиса президента.

Источник: полиция Киева, Объединенная еврейская община Украины в Telegram

Дословно полиция: "14 октября у здания Офиса президента в Киеве неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, это – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Детали: Производство открыли после обращения исполнительного директора Объединенной еврейской общины Украины.

На баннере возле ОПУ было написано "Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и ограбления Украины Днепровским еврейским кланом Вовы Зеленского".

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению данного правонарушения. Им грозит наказание от штрафа до 3 лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: полицияЗеленскийОфис президента


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