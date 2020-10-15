Мендель виграла апеляцію у справі про корупцію у КНУ імені Шевченка

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель виграла апеляцію у справі про написану статтю зі звинуваченнями у корупції у КНУ імені Шевченка.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: 15 жовтня Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Мендель, постановив скасувати рішення Херсонського міського суду від 1 квітня 2019 року та ухвалити нове рішення.

Таким чином у задоволенні позову доктора філологічних наук та викладача Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юрія Коваліва про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації й стягнення моральної шкоди відмовлено.

Судове засідання відбувалося у режимі відеоконференції.

Зазначається, що постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту прийняття та може бути оскаржена протягом 30 днів з дня складання повного судового рішення шляхом подачі касаційної скарги.

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