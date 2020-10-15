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Мендель виграла апеляцію у справі про корупцію у КНУ імені Шевченка

Четвер, 15 жовтня 2020, 11:13
Мендель виграла апеляцію у справі про корупцію у КНУ імені Шевченка

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель виграла апеляцію у справі про написану статтю зі звинуваченнями у корупції у КНУ імені Шевченка.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: 15 жовтня Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Мендель, постановив скасувати рішення Херсонського міського суду від 1 квітня 2019 року та ухвалити нове рішення.

Таким чином у задоволенні позову доктора філологічних наук та викладача Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юрія Коваліва про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації й стягнення моральної шкоди відмовлено.

Судове засідання відбувалося у режимі відеоконференції.

Зазначається, що постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту прийняття та може бути оскаржена протягом 30 днів з дня складання повного судового рішення шляхом подачі касаційної скарги.

Передісторія:

  • Судова тяганина по цій справі розпочалася у 2016 році. Тоді у січні в американському виданні Politico була опублікована стаття англійською мовою колишньої студентки КНУ ім. Шевченка Юлії Мендель "Як продаються дипломи в українських університетах", де вона звинуватила свого колишнього наукового керівника, доктора філологічних наук Юрія Коваліва у тому, що у 2012 році під час захисту докторської дисертації він не приймав роботу, доки вона не поклала поміж сторінок 200 доларів. Щоправда, прізвище свого наукового керівника Мендель у статті прямо не назвала.
  • За результатами захисту Мендель було присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності українська література.
  • Університет в обличчі доктора філологічних наук Юрія Коваліва подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації й стягнення моральної шкоди. Спочатку цивільну справу розглядав Херсонський міський суд, який у квітні 2019 року ухвалив рішення про те, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.
  • Мендель не погодилась з цим рішенням та подала апеляцію, яка з липня 2019 року розглядалася у Херсонському апеляційному суді.

"Українська правда" у Threads

Теми: суд
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