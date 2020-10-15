Мендель выиграла апелляцию по делу о коррупции в КНУ имени Шевченко
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель выиграла апелляцию по делу о написанной статье с обвинениями в коррупции в КНУ имени Шевченко.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: 15 октября Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Мендель, постановил отменить решение Херсонского городского суда от 1 апреля 2019 года и принять новое решение.
Таким образом в удовлетворении иска доктора филологических наук и преподавателя Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Юрия Ковалива о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании морального вреда отказано.
Судебное заседание проходило в режиме видеоконференции.
Отмечается, что постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента принятия и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения путем подачи кассационной жалобы.
Предыстория:
- Судебная волокита по этому делу началось в 2016 году. Тогда в январе в американском издании Politico была опубликована статья на английском языке бывшей студентки КНУ им. Шевченко Юлии Мендель "Как продаются дипломы в украинских университетах", где она обвинила своего бывшего научного руководителя, доктора филологических наук Юрия Ковалива в том, что в 2012 году во время защиты докторской диссертации он не принимал работу, пока она не положила между страниц 200 долларов. Правда, фамилию своего научного руководителя Мендель в статье прямо не назвала.
- По результатам защиты Мендель была присуждена ученая степень кандидата филологических наук по специальности украинская литература.
- Университет в лице доктора филологических наук Юрия Ковалива подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании морального ущерба. Сначала гражданское дело рассматривал Херсонский городской суд, в апреле 2019 года принявший решение о том, что исковые требования подлежат удовлетворению.
- Мендель не согласилась с этим решением и подала апелляцию, которая с июля 2019 года рассматривалась в Херсонском апелляционном суде.