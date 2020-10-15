Мендель выиграла апелляцию по делу о коррупции в КНУ имени Шевченко

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель выиграла апелляцию по делу о написанной статье с обвинениями в коррупции в КНУ имени Шевченко.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: 15 октября Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Мендель, постановил отменить решение Херсонского городского суда от 1 апреля 2019 года и принять новое решение.

Таким образом в удовлетворении иска доктора филологических наук и преподавателя Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Юрия Ковалива о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании морального вреда отказано.

Судебное заседание проходило в режиме видеоконференции.

Отмечается, что постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента принятия и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения путем подачи кассационной жалобы.

Предыстория: