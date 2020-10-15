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У Білорусі повторно затримали відому баскетболістку, яка ходила на мітинги

Четвер, 15 жовтня 2020, 11:15
Левченко на чолі колони спортсменів на мітингу проти фальсифікації виборів. Фото з Facebook Левченко

Відома білоруська баскетболістка Олена Левченко не вийшла на волю після 15 діб ув'язнення, її знову затримали.

Джерело: TUT.by

Дослівно: "Олена мала вийти на волю в четвер вранці. Її приїхали зустрічати багато зірок спорту..., а також вболівальники баскетболістки.

О 7:20, рівно через 15 діб після арешту, батькам Олени Левченко повідомили, що її затримали ще на 72 години по іншому епізоду". 

 

Деталі: Упродовж 3 діб повинні повідомити, коли і де пройде новий суд з обрання запобіжного заходу. Поки що це невідомо.

Для довідки: Олена Левченко – одна з найкращих баскетболісток в історії Білорусі. Вона виступала за збірну з 2001 року, двічі граючи в складі національної команди на Олімпійських іграх. У 2010 році зіграла у фіналі жіночої НБА і була визнана кращою центровою чемпіонату світу.

Передісторія:

  • Левченко затримали 30 вересня і заарештували за участь в несанкціонованому заході.
  • Баскетболістка підтримує рух спортсменів проти насильства і фальсифікацій на виборах.

Теми: Білорусьспортмітинги


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