У Білорусі повторно затримали відому баскетболістку, яка ходила на мітинги
Відома білоруська баскетболістка Олена Левченко не вийшла на волю після 15 діб ув'язнення, її знову затримали.
Джерело: TUT.by
Дослівно: "Олена мала вийти на волю в четвер вранці. Її приїхали зустрічати багато зірок спорту..., а також вболівальники баскетболістки.
О 7:20, рівно через 15 діб після арешту, батькам Олени Левченко повідомили, що її затримали ще на 72 години по іншому епізоду".
Деталі: Упродовж 3 діб повинні повідомити, коли і де пройде новий суд з обрання запобіжного заходу. Поки що це невідомо.
Для довідки: Олена Левченко – одна з найкращих баскетболісток в історії Білорусі. Вона виступала за збірну з 2001 року, двічі граючи в складі національної команди на Олімпійських іграх. У 2010 році зіграла у фіналі жіночої НБА і була визнана кращою центровою чемпіонату світу.
Передісторія:
- Левченко затримали 30 вересня і заарештували за участь в несанкціонованому заході.
- Баскетболістка підтримує рух спортсменів проти насильства і фальсифікацій на виборах.