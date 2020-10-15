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В Беларуси повторно задержали известную баскетболистку, которая ходила на митинги

Четверг, 15 октября 2020, 11:15
В Беларуси повторно задержали известную баскетболистку, которая ходила на митинги
Левченко во главе колонны спортсменов на митинге против фальсификации выборов. Фото с Facebook Левченко

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко не вышла на свободу после 15 суток заключения, ее снова задержали.

Источник: TUT.by

Дословно: "Елена должна была выйти на свободу в четверг утром. Ее приехали встречать многие звезды спорта…, а также болельщики баскетболистки.

В 7:20, спустя ровно 15 суток после ареста, родителям Елены Левченко сообщили, что ее задержали еще на 72 часа по другому эпизоду".

 

Детали: В течение 3 суток должны сообщить, когда и где пройдет новый суд по избранию меры пресечения. Пока это неизвестно.

Для справки: Елена Левченко – одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Предыстория:

  • Левченко была задержана 30 сентября и арестована за участие в несанкционированном мероприятии.
  • Баскетболистка поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьспортмитинги
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