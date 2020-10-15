В Беларуси повторно задержали известную баскетболистку, которая ходила на митинги
Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко не вышла на свободу после 15 суток заключения, ее снова задержали.
Источник: TUT.by
Дословно: "Елена должна была выйти на свободу в четверг утром. Ее приехали встречать многие звезды спорта…, а также болельщики баскетболистки.
В 7:20, спустя ровно 15 суток после ареста, родителям Елены Левченко сообщили, что ее задержали еще на 72 часа по другому эпизоду".
Детали: В течение 3 суток должны сообщить, когда и где пройдет новый суд по избранию меры пресечения. Пока это неизвестно.
Для справки: Елена Левченко – одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
Предыстория:
- Левченко была задержана 30 сентября и арестована за участие в несанкционированном мероприятии.
- Баскетболистка поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.