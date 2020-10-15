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Зеленський звернеться до Ради зі щорічним посланням 20 жовтня

Четвер, 15 жовтня 2020, 12:09
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський 20 жовтня звернеться до Верховної Ради з традиційним щорічним посланням, в якому озвучить стратегічні напрямки розвитку країни.

Джерело: прессекретар президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "20 жовтня президент Володимир Зеленський звернеться до парламенту з традиційним щорічним посланням, в якому визначить стратегічні напрямки розвитку країни".

Деталі: За словами Мендель, послання мало бути у квітні, але було перенесене у зв'язку з погіршенням пандемічної ситуації.

Вона також зазначила, що 20 жовтня парламент працюватиме у звичайному режимі.

Що було раніше: Вранці 15 жовтня джерела "Української правди" повідомили, що 20 жовтня у Верховній Раді планує виступити президент Володимир Зеленський, а проєкт державного бюджету на 2021 рік можуть і не розглянути.

Українська правда
Теми: ЗеленськийВерховна Рада


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