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Замість бюджету: Зеленський подумує виступити в Раді перед виборами

Четвер, 15 жовтня 2020, 09:57
Замість бюджету: Зеленський подумує виступити в Раді перед виборами

20 жовтня у Верховній Раді планує виступити президент Володимир Зеленський, а проєкт державного бюджету на 2021 рік можуть і не розглянути.

Джерело: співрозмовники кореспондента "Української правди" в апараті Верховної Ради, перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram

Пряма мова працівника апарату ВР: "Ще офіційних документів не приходило, але станом на вівторок вони планували (Зеленський зі своїм офісом) приїхати в Раду зі своїм виступом. Ми готуємося до виступу".

Деталі: Співрозмовники в апараті ВР припускають, що виступ Зеленського ще можуть скасувати через негатив від опитування щодо 5 запитань, яке президент вирішив провести в день місцевих виборів 25 жовтня.

У свою чергу, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк написав у Telegram про ймовірність того, що на засідання 20 жовтня парламентарі можуть не проголосувати за проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. Формально причина: бюджетний комітет не встигне підготувати фінальний текст пропозицій. Реальна причина - недостатньо голосів.

Железняк також додав, що замість голосування по бюджету буде звернення президента Володимира Зеленського до Верховної Ради.

Нагадаємо: У неділю 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.

30 вересня парламент пішов на карантин: народні депутати через спалах COVID-19 вирішили працювати у жовтні сесійно лише 20 жовтня, усі інші робочі дні – в комітетах.

Теми: ЗеленськийВерховна Радабюджет
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