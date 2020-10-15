За добу в Києві виявили ще 445 хворих на коронавірус: від 2 до 92 років

За минулу добу в Києві виявили ще 445 хворих на коронавірус, 17 людей померли, одужали за минулу добу 57 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 252 жінки віком від 18 до 89 років. Та 18 дівчаток від чотирьох до 17 років. 159 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв. Та 16 хлопчиків від двох років до 17.

Захворіли також 16 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 106. У Солом’янському – 67, в Оболонському районі – 52 випадки.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 28 957, всього коронавірус подолали 10 286 мешканців Києва, померли 535 людей.

У столичних медзакладах зараз лікуються 1797 хворих на коронавірус. 405 пацієнтів - у важкому стані.

Пряма мова: "Кількість хворих, які потребують госпіталізації, в столиці, на жаль, не зменшується. У стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1797 хворих на коронавірус. Із них 33 дитини. 405 пацієнтів - у важкому стані. 571 хворий отримує кисневу підтримку. 19 - під апаратами ШВЛ.

Ще 143 пацієнти перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах лікують 648 хворих".