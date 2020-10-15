Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

За сутки в Киеве обнаружены еще 445 больных коронавирусом: от 2 до 92 лет

Четверг, 15 октября 2020, 12:19

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 445 больных коронавирусом, 17 человек пациентов умерли, выздоровели за минувшие сутки 57 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции

Детали: Среди заболевших: 252 женщины в возрасте от 18 до 89 лет. И 18 девочек от четырех до 17 лет. 159 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и 16 мальчиков от двух лет до 17.

Заболели также 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 106. В Соломенском - 67, в Оболонском районе - 52 случая.

 

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 28 957, всего коронавирус преодолели 10 286 жителей Киева, умерли 535 человек.

В столичных медучреждениях сейчас лечатся 1797 больных коронавирусом. 405 пациентов - в тяжелом состоянии.

Прямая речь: "Количество больных, нуждающихся в госпитализации, в столице, к сожалению, не уменьшается. В стационарах столичных медучреждений сегодня лечатся 1797 больных коронавирус. Из них 33 ребенка. 405 пациентов - в тяжелом состоянии. 571 больной получает кислородную поддержку, 19 - под аппаратами ИВЛ.

Еще 143 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 648 больных".

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратится к Раде с ежегодным посланием 20 октября

видеоЗеленский озвучил второй вопрос "всенародного опроса": касается Донбасса

Снова 5 тысяч больных COVID за сутки в Украине, 21% - Киев и Харьковщина

Пандемия набирает обороты: в мире зафиксировали новый антирекорд заражений

видеоГлавнокомандующий ВСУ рассказал о планах отказаться от призыва в армию

Коронавирус: Италия и Австрия заявили о рекордном количестве заражений

Все новости...
коронавирус
В России антирекорд по смертям от кронавируса: 286 человек за день
В Польше очередной антирекорд: более 8000 случаев коронавируса за сутки
Здоровые молодые люди, вероятно, не получат вакцину от COVID-19 до 2022 года – ВОЗ
Последние новости
12:45
картаВ Украину идет похолодание и дожди
12:45
НБУ аннулировал лицензии 6 страховщикам
12:36
Wizz Air отменяет более 20 рейсов из городов Украины на ноябрь
12:31
инфографикаВ России антирекорд по смертям от кронавируса: 286 человек за день
12:25
В Киеве начнут включать отопление уже в пятницу
12:20
Трофимов отреагировал на слухи о своем увольнении из ОП
12:19
За сутки в Киеве обнаружены еще 445 больных коронавирусом: от 2 до 92 лет
12:17
В Ватикане впервые судят священников, которых подозревают в сексуальном насилии
12:13
Первый из объектов "Укрспирта" приватизировали за 55 миллионов
12:09
Зеленский обратится к Раде с ежегодным посланием 20 октября
Все новости...