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За сутки в Киеве обнаружены еще 445 больных коронавирусом: от 2 до 92 лет

Четверг, 15 октября 2020, 12:19
За сутки в Киеве обнаружены еще 445 больных коронавирусом: от 2 до 92 лет

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 445 больных коронавирусом, 17 человек пациентов умерли, выздоровели за минувшие сутки 57 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции

Детали: Среди заболевших: 252 женщины в возрасте от 18 до 89 лет. И 18 девочек от четырех до 17 лет. 159 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и 16 мальчиков от двух лет до 17.

Заболели также 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 106. В Соломенском - 67, в Оболонском районе - 52 случая.

 

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 28 957, всего коронавирус преодолели 10 286 жителей Киева, умерли 535 человек.

В столичных медучреждениях сейчас лечатся 1797 больных коронавирусом. 405 пациентов - в тяжелом состоянии.

Прямая речь: "Количество больных, нуждающихся в госпитализации, в столице, к сожалению, не уменьшается. В стационарах столичных медучреждений сегодня лечатся 1797 больных коронавирус. Из них 33 ребенка. 405 пациентов - в тяжелом состоянии. 571 больной получает кислородную поддержку, 19 - под аппаратами ИВЛ.

Еще 143 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 648 больных".

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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