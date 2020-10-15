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У Росії антирекорд зі смертності від кронавірусу: 286 людей за день

Четвер, 15 жовтня 2020, 12:31
У Росії антирекорд зі смертності від кронавірусу: 286 людей за день

У Росії за минулу добу померли 286 осіб, у яких був підтверджений діагноз COVID-19. Це рекорд добової смертності з початку пандемії в країні.

Джерело: "Медуза" з посиланням на Оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом

Деталі: Всього з початку поширення коронавірусу в Росії померла 23 491 людина з підтвердженим діагнозом COVID-19.

За минулу добу в Росії зафіксовано 13 754 нових випадків коронавірусної інфекції. Це на 497 менше, ніж днем ​​раніше, коли вперше з початку пандемії в Росії була подолана позначка в 14 тисяч хворих за добу.

Всього з весни 2020 року в Росії було зафіксовано 1 354 163 випадки коронавірусної інфекції.

На першому місці за кількістю нових випадків за добу знаходиться Москва - 3942 хворих (днем раніше 4573 хворих). Друге місце займає Санкт-Петербург - 638 випадків за день (днем раніше 602 хворих).

За даними Росспоживнагляду, за день в Росії було зроблено 478 тисяч тестів на коронавірус (днем раніше 436 тисяч тестів). Всього з моменту початку пандемії в РФ проведено понад 52,2 мільйона тестів.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякоронавірусжертви
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