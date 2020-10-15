Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

В России антирекорд по смертям от кронавируса: 286 человек за день

Четверг, 15 октября 2020, 12:31

В России за прошедшие сутки умерли 286 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Это рекорд суточной смертности с начала пандемии в стране.

Источник: "Медуза" со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Детали: Всего с начала распространения коронавируса в России умер 23 491 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 13 754 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 497 меньше, чем днем ранее, когда впервые с начала пандемии в России была преодолена отметка в 14 тысяч заболевших за сутки.

Всего с весны 2020 года в России было зафиксировано 1 354 163 случая коронавирусной инфекции.

На первом месте по числу новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных за сутки, находится Москва — 3942 заболевших (днем ранее 4573 заболевших). Второе место занимает Санкт-Петербург — 638 случаев за день (днем ранее 602 заболевших).

По данным Роспотребнадзора, за день в России было сделано 478 тысяч тестов на коронавирус (днем ранее 436 тысяч тестов). Всего с момента начала пандемии в РФ проведены более 52,2 миллиона тестов.

 

Темы: Росcиякоронавирусжертвы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратится к Раде с ежегодным посланием 20 октября

видеоЗеленский озвучил второй вопрос "всенародного опроса": касается Донбасса

Снова 5 тысяч больных COVID за сутки в Украине, 21% - Киев и Харьковщина

Пандемия набирает обороты: в мире зафиксировали новый антирекорд заражений

видеоГлавнокомандующий ВСУ рассказал о планах отказаться от призыва в армию

Коронавирус: Италия и Австрия заявили о рекордном количестве заражений

Все новости...
Росcия
Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса - МОЗ
8 стран подписали "Соглашение Артемиды" об освоении Луны
NYT назвала имена россиян, которых ЕС накажет за отравление Навального
Последние новости
12:45
картаВ Украину идет похолодание и дожди
12:45
НБУ аннулировал лицензии 6 страховщикам
12:36
Wizz Air отменяет более 20 рейсов из городов Украины на ноябрь
12:31
инфографикаВ России антирекорд по смертям от кронавируса: 286 человек за день
12:25
В Киеве начнут включать отопление уже в пятницу
12:20
Трофимов отреагировал на слухи о своем увольнении из ОП
12:19
За сутки в Киеве обнаружены еще 445 больных коронавирусом: от 2 до 92 лет
12:17
В Ватикане впервые судят священников, которых подозревают в сексуальном насилии
12:13
Первый из объектов "Укрспирта" приватизировали за 55 миллионов
12:09
Зеленский обратится к Раде с ежегодным посланием 20 октября
Все новости...