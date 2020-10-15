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В России антирекорд по смертям от кронавируса: 286 человек за день

Четверг, 15 октября 2020, 12:31
В России антирекорд по смертям от кронавируса: 286 человек за день

В России за прошедшие сутки умерли 286 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Это рекорд суточной смертности с начала пандемии в стране.

Источник: "Медуза" со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Детали: Всего с начала распространения коронавируса в России умер 23 491 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 13 754 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 497 меньше, чем днем ранее, когда впервые с начала пандемии в России была преодолена отметка в 14 тысяч заболевших за сутки.

Всего с весны 2020 года в России было зафиксировано 1 354 163 случая коронавирусной инфекции.

На первом месте по числу новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных за сутки, находится Москва — 3942 заболевших (днем ранее 4573 заболевших). Второе место занимает Санкт-Петербург — 638 случаев за день (днем ранее 602 заболевших).

По данным Роспотребнадзора, за день в России было сделано 478 тысяч тестов на коронавирус (днем ранее 436 тысяч тестов). Всего с момента начала пандемии в РФ проведены более 52,2 миллиона тестов.

 

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Темы: Росcиякоронавирусжертвы
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