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В Україну йде похолодання і дощі

Четвер, 15 жовтня 2020, 12:45
В Україну йде похолодання і дощі
Фото unsplash.com

У найближчі дні в Україну прийде похолодання, у п’ятницю на Заході, Півночі та в Центрі пройдуть дощі.  

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Пряма мова Діденко: "Найближча п'ятниця вже попідкидає більше дощів, які періодично, але з проясненнями, охоплять більшу частину України. Дощі, щоправда, будуть невеликими, максимум, помірними. У Карпатах може линути сильніше. На Сході і Півдні 16 жовтня сухо".

Деталі: На Півдні, Сході, у багатьох центральних областях у п’ятницю ще втримається тепла погода з температурою повітря +18+23 градуси. На решті території почне холоднішати: на Вінниччині та Черкащині +15+18 градусів, на Півночі – межах +12+15 градусів, на Заході – до +13.

У Києві 16 жовтня вдень близько +13+14 градусів, очікуються дощі. 

 

У суботу дощитиме по всі території країни, на Заході вночі та вдень близько +7+8, на Півночі вночі +6+8, вдень до +11+12, у Центрі вночі +8+10, вдень до +15, найтепліше буде на Сході та Півдні: вночі +10+12, вдень до +20.

У столиці в суботу буде похмуро та вітряно, очікуються дощі, вдень до +11,+12 градусів. 

 

18 жовтня у Києві дощ припиниться, проте буде холодно, близько +7+9 градусів та вітряно.

Українська правда

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Теми: погода
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