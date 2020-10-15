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В Украину идет похолодание и дожди

Четверг, 15 октября 2020, 12:45
Фото unsplash.com

В ближайшие дни в Украину придет похолодание, в пятницу на Западе, Севере и в Центре пройдут дожди.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "Ближайшая пятница уже подбросит больше дождей, которые периодически, но с прояснениями, охватят большую часть Украины. Дожди, правда, будут небольшими, максимум, умеренными. В Карпатах может лить сильнее. На Востоке и Юге 16 октября сухо".

Детали: На Юге, Востоке, во многих центральных областях в пятницу еще удержится теплая погода с температурой воздуха +18+23 градуса. На остальной территории начнет холодать: в Винницкой и Черкасской областях +15+18 градусов, на Севере – в пределах +12+15 градусов, на Западе – до +13.

В Киеве 16 октября днем около +13+14 градусов, ожидаются дожди. 

 

В субботу дожди пройдут по всей территории страны, на Западе ночью и днем ​​около +7+8, на Севере ночью +6+8, днем ​​до +11+12, в Центре ночью +8+10, днем ​​до +15, теплее будет на Востоке и Юге: ночью +10+12, днем ​​до +20.

В столице в субботу будет пасмурно и ветрено, ожидаются дожди, днем ​​до +11+12 градусов. 

 

18 октября в Киеве дождь прекратится, однако будет холодно, около +7+9 градусов и ветрено.

Украинская правда
Темы: погода


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