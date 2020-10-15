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Венедіктова відмовила НАБУ у поновленні справи Роттердам +

Четвер, 15 жовтня 2020, 13:53
Венедіктова відмовила НАБУ у поновленні справи Роттердам +

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відмовилась задовольнити скаргу детективів Національного антикорупційного бюро і скасувати постанову про закриття справи Роттердам +.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram

Деталі: За даними центру, у четвер у Вищому антикорупційному суді відбулось чергове засідання щодо відновлення справи Роттердам+ за скаргою ЦПК. На ньому з'ясувалось, що генпрокурорка Венедіктова відмовила детективам НАБУ у задоволенні скарги на постанову про закриття справи. Також стало відомо, чому вона це зробила. Підстава для відмови формальна: відсутність матеріалів кримінального провадження.

15 жовтня суд перейшов до дослідження першої експертизи, яка проводилася СБУ і встановила збитки майже на 19 млрд грн. Саме після цієї експертизи були пред'явлені підозри у справі.

Прокурор САП Віталій Пономаренко підтвердив, що згадана експертиза є належним і допустимим доказом і вона дійсно встановила наявність потенційних збитків, але це не завадило йому ухвалити постанову про закриття справи.

Наступне засідання відбудеться 27 жовтня.

Передісторія: Раніше Вищий антикорупційний суд відмовив екснардепу Чумаку у задоволенні скарги на постанову прокурора САП Пономаренка про закриття провадження у справі Роттердам +.

У серпні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, який керує справою з боку САП, вніс постанову про закриття справи Роттердам +.

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Українська правда

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Теми: ВенедіктоваРоттердам+НАБУкримінал
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