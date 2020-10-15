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Венедиктова отказала НАБУ в возобновлении дела Роттердам +

Четверг, 15 октября 2020, 13:53

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась удовлетворить жалобу детективов Национального антикоррупционного бюро и отменить постановление о закрытии дела Роттердам +.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Детали: По данным центра, в четверг в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по восстановлению дела Роттердам + по жалобе ЦПК. На нем выяснилось, что генпрокурор Венедиктова отказала детективам НАБУ в удовлетворении жалобы на постановление о закрытии дела. Также стало известно, почему она это сделала. Основание для отказа формальное: отсутствие материалов уголовного производства.

15 октября суд перешел к исследованию первой экспертизы, которая проводилась СБУ и установила убытки почти на 19 млрд грн. Именно после этой экспертизы были предъявлены подозрения по делу.

Прокурор САП Виталий Пономаренко подтвердил, что упомянутая экспертиза является надлежащим и допустимым доказательством и она действительно установила наличие потенциальных убытков, но это не помешало ему принять постановление о закрытии дела.

Следующее заседание состоится 27 октября.

Предыстория: Ранее Высший антикоррупционный суд отказал экс-нардепу Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП Пономаренко о закрытии производства по делу Роттердам +.

В августе прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела Роттердам +.

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Украинская правда
Темы: ВенедиктоваРоттердам+НАБУкриминал


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