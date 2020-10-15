У Києві обірвався ліфт із медиками "швидкої"

У Дніпровському районі столиці сталася надзвичайна ситуація із медпрацівниками швидкої допомоги, які приїхали на виклик. Ліфт, в якому вони піднімалися до пацієнта, обірвався і падав кілька поверхів. На щастя, спрацювала система гальмування.

Джерело: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва у Facebook

Деталі: Пізно увечері 14 жовтня група медиків вирушила у Дніпровський район до жінки з жахливими симптомами: хрип, піна з рота і втрата свідомості.

За вказаною адресою медиків зустріла мати хворої та 10-річна донька. Усі разом вони сіли у ліфт і почали підніматися на 8-й поверх. Діставшись 5-го поверху, ліфт раптом почав стрімко падати вниз.

На щастя, на 2-му поверсі спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився.

Поки рятувальники через вузьку щілину витягували медиків та супроводжуючих з кліті, на виклик виїхала інша бригада, яка і надала необхідну екстрену допомогу пацієнтці.

Люди в ліфті відбулися стресом.