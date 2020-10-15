Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

У Києві обірвався ліфт із медиками "швидкої"

Четвер, 15 жовтня 2020, 14:55

У Дніпровському районі столиці сталася надзвичайна ситуація із медпрацівниками швидкої допомоги, які приїхали на виклик. Ліфт, в якому вони піднімалися до пацієнта, обірвався і падав кілька поверхів. На щастя, спрацювала система гальмування.

Джерело: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва у Facebook

Деталі: Пізно увечері 14 жовтня група медиків вирушила у Дніпровський район до жінки з жахливими симптомами: хрип, піна з рота і втрата свідомості.

За вказаною адресою медиків зустріла мати хворої та 10-річна донька. Усі разом вони сіли у ліфт і почали підніматися на 8-й поверх.  Діставшись 5-го поверху, ліфт раптом почав стрімко падати вниз.

На щастя, на 2-му поверсі спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився.

Поки  рятувальники через вузьку щілину витягували медиків та супроводжуючих з кліті, на виклик виїхала інша бригада, яка і надала необхідну екстрену допомогу пацієнтці.

Люди в ліфті відбулися стресом.

Украинская правда
Теми: надзвичайна подіяКиївмедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель з державної до комунальної власності

В Офісі президента озвучили всі 5 запитань від Зеленського

Росія вийшла з консультацій щодо MH17 із Нідерландами й Австралією

У Києві почнуть включати опалення вже в п'ятницю

Зеленський звернеться до Ради зі щорічним посланням 20 жовтня

відеоЗеленський озвучив друге питання "всенародного опитування": стосується Донбасу

Усі новини...
надзвичайна подія
Помер фронтовик, який підпалив себе на Майдані
Фронтовик ООС підпалив себе на Майдані: він у комі
У Мінську силовики застосували сльозогінний газ на протесті пенсіонерів
Останні новини
15:14
Нацкомісія з тарифів поскаржилась Енергетичному Співтовариству на тиск з боку ДТЕК
15:09
фото Керівника Івано-Франківського обласного бюро судмедекспертизи затримали за хабар
14:58
У Венедіктової та Бахматюка прокоментували затягування його екстрадиції
14:56
Україна має можливість запустити власне виробництво вакцин – Степанов
14:55
У Києві обірвався ліфт із медиками "швидкої"
14:53
Нацкомісія з тарифів поскаржилась на тиск з боку ДТЕК
14:39
Справа нацгвардійця Марківа: cуд прийняв новий переклад його слів, який доводить невинуватість
14:32
Українці стали втричі активніше цікавитися віддаленою роботою
14:09
Британія слідом за ЄС запровадила санкції через отруєння Навального
14:01
Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель з державної до комунальної власності
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!