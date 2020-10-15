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В Киеве оборвался лифт с медиками "скорой"

Четверг, 15 октября 2020, 14:55
В Киеве оборвался лифт с медиками скорой

В Днепровском районе столицы произошло ЧП с медработниками скорой помощи, которые приехали на вызов. Лифт, в котором они поднимались к пациенту, оборвался и падал несколько этажей. К счастью, сработала система торможения.

Источник: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева в Facebook

Детали: Поздно вечером 14 октября группа медиков отправилась в Днепровский район к женщине с ужасными симптомами: хрип, пена изо рта, потеря сознания.

По указанному адресу медиков встретила мать больной и 10-летняя дочь. Все вместе они сели в лифт и стали подниматься на 8-й этаж. Добравшись 5-го этажа, лифт вдруг начал стремительно падать вниз.

К счастью, на 2-м этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился.

Пока спасатели через узкую щель извлекали медиков и сопровождающих из клети, на вызов выехала другая бригада, и предоставила необходимую экстренную помощь пациентке.

Люди в лифте отделались стрессом.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиеКиевмедицина
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